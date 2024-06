Ambasada Turske: Uvredljive opaske o Turcima neprihvatljive

Podgorica, (MINA) – Uvredljivi opaske o Turcima i Crnogorcima koje su nedavno objavljene u crnogorskim medijima su neprihvatljive, saopšteno je iz Ambasade Turske u Podgorici.

Iz Ambasade su, na društvenoj mreži X, naveli da je negativna upotreba termina “Turci”, čak i kao istorijska referenca, “prilično žalosna”.

“U potpunosi podržavamo izjave predsjednika i premijera Crne Gore. Nadamo se da rasizam, islamofobija i ksenofobija koji prijete cijelom evropskom kontinentu, neće naći utočište u Crnoj Gori”, istakli su iz Ambasade.

Iz tog diplomatskog predstavništva su poručili da će nastaviti da podržavaju etničku i religijsku harmoniju i toleranciju u Crnoj Gori, kao do sada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS