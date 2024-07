Ambasada SAD prati razvoj događaja u slučaju državni udar

Podgorica, (MINA) – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici poručila je da će nastaviti da prati razvoj događaja u slučaju državni udar do donošenja konačne pravosnažne presude.

Lideri nekadašnjeg Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i ostali okrivljeni u u predmetu pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine, oslobođeni su optužbi u ponovljenom postupku u podgoričkom Višem sudu.

Iz Ambasade su za Radio Slobodna Evropa (RSE) kazali da su da su upoznati sa novom presudom Višeg suda u procesu „državni udar“.

Kako su naveli, budući da se radi o prvostepenoj presudi, postoji mogućnost žalbe u daljem sudskom postupku.

„Ambasada će nastaviti da prati razvoj događaja u ovom slučaju do donošenja konačne pravosnažne presude”, kazali du iz Ambasade na upit RSE da prokomentarišu presudu.

