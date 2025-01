Ambasada SAD-a: Naše misli su sa građanima Cetinja i cijele Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici saopštila je da je duboko šokirana i potresena tragičnim događajem na Cetinju.

Iz Ambasade SAD-a su porodicama žrtava uputili iskreno saučešće, a povrijeđenima poželjeli potpuni oporavak.

„Naše misli su sa građanima Cetinja i cijele Crne Gore u ovom teškom trenutku“, naveli su iz američke Ambasade na Fejsbuku /Facebook/.

U pucnjavi, koja se dogodila u srijedu poslijepodne na Cetinju, ubijeno je 12 osoba, od čega dvoje djece, a teško je povrijeđeno četvoro ljudi.

