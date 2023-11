Alijansa jedinstvena u odbrani bezbjednosti euroatlantskog prostora

Podgorica, (MINA) – NATO je posvećen odbrani i jačanju sigurnosti evroatlantskog prostora, i nastaviće da pruža snažnu podršku Ukrajini, kao i da doprinosi bezbjednosti na Zapadnom Balkanu, poručeno je sa dvodnevnog sastanka ministara vanjskih poslova država članica NATO-a u Briselu.

Na sastanku, na kojem je učestvovao i crnogorski ministar vanjskih poslova Filip Ivanović, šefovi diplomatija država članica NATO i pozvane zemlje Švedske, razmatrali su pitanja od značaja za euroatlantsku bezbjednost, kao i prioritete za sljedeći sastanak na najvišem nivou, koji će biti održan u Vašingtonu.

Iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da je na sastanku razgovarano i na temu podrške Ukrajini i budućim koracima u odnosu na njene euroatlantske aspiracije.

Navodi se da je, uz prisustvo visokog predstavnika Evropske unije (EU) za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Žozepa Borelja, održana i sesija posvećena Zapadnom Balkanu, a na kojoj je razmatrana situacija u regionu i saradnja sa Alijansom.

Ivanović je tokom dvodnevnog sastanka istakao da je Crna Gora posvećena NATO savezništvu i privržena nastavku pružanja sveobuhvatne podrške Ukrajini.

“Prenio je i nedvosmislenu podršku Crne Gore očuvanju nezavisnosti, teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine, u njenim međunarodno priznatim granicama”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Ivanović je kazao da je značajno očuvanje stabilnosti i sigurnosti na širem području Zapadnog Balkana, uključujući i kroz intenziviranje integracionih procesa.

On je naglasio da je značajan kontinuirani angažmana NATO i EU u regionu uključujući i kroz doprinose KFOR i EUFOR ALTHEA.

Iz MVP su rekli da je prvi put organizovan sastanak Savjet NATO – Ukrajina, na nivou ministara vanjskih poslova.

“U razgovoru sa ukrajinskim šefom diplomatije Dmitrom Kulebom bilo je riječi o budućnosti saradnje sa Alijansom, kao i snažnoj i jedinstvenoj podršci Ukrajini u borbi protiv ruske agresije”, rekli su iz MVP.

Navodi se da su se saveznici usaglasili oko ambicioznog programa rada za narednu godinu, koji obuhvata energetsku bezbjednost, inovacije i interoperabilnost.

Ivanović je, na marginama sastanka, u Briselu imao niz bilateralnih susreta i to sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, potpredsjednicom Vlade i ministarkom vanjskih poslova Bugarske Marijom Gabriel, i šefovima diplomatija Češke Janom Lipavskim, Italije Antoniom Tajanijem, Estonije Margusom Tsahknom i Norveške Espenom Bartom Eideom.

“U fokusu razgovora na marginama bilo je dalje jačanje savezništva, saradnja na bilateralnom nivou i posvećenost intenziviranju kontakata sa ciljem pružanja adekvatnog, zajedničkog odgovora na rastuće i sve kompleksnije globalne krize”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS