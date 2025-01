Albanski državljanin uhapšen u Podgorici po potjernici Interpola

Podgorica, (MINA) – Albanski državljanin V.P. (43), za kojim je pariški Interpol raspisao međunarodnu potjernicu, uhapšen je u srijedu u Podgorici, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su V.P. uhapsili službenici FAST tima podgoričkog Interpola Podgorica, sprovodeći aktivnosti u cilju lociranja međunarodno traženih osoba.

„Za V.P. je NCB Interpol Pariz raspisao međunarodnu potjernicu radi izdržavanja zatvorske kazne od četiri godine, na koju je osuđen zbog krivičnih djela teška krađa u tri okolnosti i učešće u zločinačkom udruživanju u cilju pripremanja djela za koje slijedi kazna od deset godina zatvora“, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz policije, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je V.P. ekstradicioni pritvor.

„Uprava policije nastavlja sa intenzivnim aktivnostima na realizaciji ciljanih potraga, razmjeni obavještajnih i operativnih podataka i informacija u cilju lociranja i hapšenja međunarodno traženih osoba“, dodaje se u saopštenju.

