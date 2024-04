Albanska alijansa: Podržavamo inicijativu da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju UN o Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Albanska Alijansa podržava inicijativu da Crna Gora sponzorisanje Rezoluciju Ujedinjenih nacija (UN) o Srebrenici, kazao je poslanik te partije Ilir Čapuni.

„Ovo ne vidimo kao kompenzaciju za neusaglašene političke postupke većine u proteklom periodu, niti kao test iskrenosti ili test ispravnog puta, već kao ljudski i civilizacijski čin, i duboko razumijevanje posljedica neobuzdane agresije i etničkog nasilja”, poručio je Čapuni.

Prema njegovim riječima, sponzorisanjem Rezolucije, Crna Gora bi pokazala posvećenost osudi svih ratnih zločina, pa i genocida, promovisanju istine i pomirenja, ali i sprečavanju takvih zločina u budućnosti.

„Biti sponzor ovakve rezolucije pruža Crnoj Gori i njenom rukovodstvu mogućnost da, pozivajući druge države da podrže istu, ojača svoja uvjerenja u zaštiti ljudskih prava, i tekovina 21. vijeka, pravde i mira, ne samo na Balkanu već i u svijetu”, ocijenio je Čapuni.

On je kazao da bi Crna Gora, time i jasno pokazala i dokazala da se distancirala od pogubnih politika devedesetih godina prošlog vijeka i da uistinu saosjeća sa žrtvama.

„Da se svrstava u red razvijenih svijetskih demokratija koje su osudile genocid u Srebrenici i da je njena unutrašnja i spoljašnja politika uistinu u skladu sa evroatlantskim integracija”, naglasio je Čapuni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS