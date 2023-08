Adžić: Učestali neodgovorni potezi narušavaju imidž Srbije

Podgorica, (MINA) – Učestali neodgovorni i nezreli potezi narušavaju imidž Srbije i nanose štetu međudržavnim odnosima, kazao je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Bivšoj potpredsjednici Vlade i ministarki evropskih poslova, Jovani Marović u srijedu je odbijen ulazak u Srbiju.

On je dodao da pojedinci ne mogu poremetiti bratski odnos građana dvije države.

“Ponižavate snagu sopstvene države ako su joj prijetnja NVO aktivistkinje i sportistkinje”, naveo je Adžić.

