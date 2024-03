Adžić: Ne bi bilo iznenađenje da sjutra ne bude izabran v.d. direktor policije

Podgorica, (MINA) – Uprava policije postala je predmet političkog ruskusuravanja, kazao je poslanik Građanskog pokreta URA Filip Adžić, dodajući da ne bi bilo iznenađenje da sjutra ne bude izabran vršilac dužnosti /v.d./ direktora policije.

Adžić je novinarima u Skupštini kazao da povjerenje u institucije opada, a da to pokazuje i broj kandidata koji su se prijavili za v.d. direktora policije.

“Žao mi je što je Uprava policije postala predmet političkog ruskusuravanja i što su ljudi koji su prvi u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa u drugom planu u odnosu na političke borbe koje se vode”, rekao je Adžić.

On je kazao da bi bilo kakav dalji ishod, a ko nije izbor v.d. direktora policije koji bi bio plod dogovora i kompromisa vršioca vlasti, išao daljem unižavanju MUP-a i policije.

Adžić je ocijenio da su ponuđeni kandidati za v.d. direktora policije značajno bolji nego trenutno rješenje.

“Očekujem da dobijemo sjutra v.d. direktora policije, a ne bih bio iznenađen da se to i ne desi i da se nastavi cirkus koji traje nekoliko mjeseci”, istakao je Adžić.

On je naglasio da ljudi koji su se prijavili za v.d. direktora policije kredibilne osobe koje su, tokom njegovog mandata na poziciji ministra unutrašnjih poslova, imali značajne funkcije i obavljali složene zadatke.

“Što se tiče prijavljenih kandidata možemo biti zadovoljni, ali sam proces pokazuje da je to na neki način trošenje svih profesionalaca i ljudi koji su zaista bili spremni da se uhvate u koštac sa svim problemima u Upravi policije, ali i organizovanim kriminalnim grupama koje su harale Crnom Gorom”, rekao je Adžić.

On smatra da će to izazvati i neke druge reakcije kasnije, pa da ljudi neće htjeti da budu potrošeni i neće htjeti da se licitira njihovim imenima.

“I gdje nije jednostavno sarađivati ako imate podršku premijera, ali ne ministra unutrašnjih poslova ili obrnuto, to samo ide ka daljem urušavanju institucija”, rekao je Adžić.

Kako je kazao, posljedica toga i višemjesečnih borbi oko prevlasti u sektoru bezbjednosti, doveli su do toga da se desilo više incidenata.

“Sve ono što smo najavljivali prije formiranja 44. Vlade ide u tom pravcu. Kada nemate jaku podršku sa vrha Vlade ne može biti smislene i organizovane borbe protiv kriminalnih grupa”, kazao je Adžić.

