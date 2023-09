Adžić: Država pokazuje snagu bez obzira na opstrukcije

Podgorica, (MINA) – Država se obračunava sa svim oblicima organizovanog kriminala i korupcije i pokazuje snagu bez obzira na evidentne opstrukcije i želju mnogih da to zaustave, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

“Razbijamo sve oblike organizovanog kriminala”, naveo je Adžić na Tviteru /Twitter/.

On je rekao da svakodnevno sprovode u djelo ono što su obećali građanima.

“Država se obračunava sa svim oblicima organizovanog kriminala i korupcije i pokazuje snagu bez obzira na evidentne opstrukcije i želju mnogih da to zaustave”, naveo je Adžić.

Crnogorska policija je, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, uhapsila šest osoba zbog sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo trgovina ljudima na štetu većeg broja državljana Turske.

