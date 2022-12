Administrativni odbor u četvrtak o skidanju imuniteta poslanicima

Podgorica, (MINA) – Administrativni odbor razmatraće u četvrtak zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) za skidanje imuniteta za pet poslanika Demokratske partije socijalista i Socijaldemokrata zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera Vlade.

SDT je zatražilo odobrenje krivičnog gonjenja Predraga Boškovića, Dragice Sekulić, Suzane Pribilović, Ivana Brajovića i Damira Šehovića.

Na sjednicu su pozvani glavni specijalni tužilac Vladimir Novović i državni tužilac Vukas Radonjić.

“Saglasno Poslovniku Skupštine Crne Gore, o održavanju sjednice Odbora obaviješteni su i poslanici čije se pitanje imuniteta razmatra”, kaže se u sazivu.

U dopisu SDT-a dostavljenom Skupštini navodi se da je u tom tužilaštvu formiran predmet po krivičnoj prijavi Vlade od 13. oktobra.

SDT formiralo je predmet protiv Boškovića, Sekulić, Pribilović, Brajovića i Šehovića, kao i protiv Budimira Šegrta, Sanje Vlahović, Suada Numanovića, Dražena Miličkovića zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera Vlade.

Zbog sumnje da su učinili isto krivično djelo SDT je formirao predmet i protiv Osmana Nurkovića, Jelene Radonjić i Aleksandra Jovićevića.

U dopisu Skupštini navodi se da je razmatranjem krivične prijave utvrđeno da postoji odgovarajući stepen sumnje da su prijavljeni, od 2016. do 2020. godine, učinili to krivično djelo, donoseći odluke o rješavanju stambenih potreba funkcionera suprotno Odluci o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera Vlade.

„I tako prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, drugima pribavljali imovinsku korist koja prelazi iznos od 30 hiljada EUR“, kaže se u dopisu.

Iz SDT-a su naveli da, s obzirom na to da pojedini poslanici uživaju imunitet, zbog čega se protiv njih ne može pokrenuti krivični postupak, niti odrediti pritvor bez odobrenja Skupštine, dostavljaju zahtjev da Skupština da odobrenje za krivično gonjenje Boškovića, Brajovića, Šehovića, Sekulić i Pribilović.

