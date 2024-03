Administrativni odbor protiv skidanja imuniteta Đeljošaju

Podgorica, (MINA) – Administrativni odbor predložiće Skupštini Crne Gore da ne odobri pokretanje krivičnog postupka protiv ministra ekonomskog razvoja i potpredsjednika Vlade Nika Đeljošaja zbog krivičnog djela pozivanje na otpor.

Poslanici su danas razmatrali zahtjev Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica, od 12. oktobra i 15. novembra prošle godine, za davanje odobrenja za nastavak krivičnog gonjenja Đelošaja.

Za skidanje imuniteta glasala su dva poslanika, a protiv je bilo njih sedam.

Zbog optužbe da je pozivao na otpor kada se sa građanima Tuzi 2021. godine usprotivio mjerama protiv koronavirusa, protiv Đeljošaja, koji je tada bio predsjednik Opštine Tuzi je pokrenut postupak.

Glavni pretres protiv Đeljošaja je pred Osnovnim sudom u Podgorici nekoliko puta odlagan.

Osnovno državno tužilaštvo je krajem januara najavilo da će uputiti urgenciju Skupštini za odobrenje da krivično goni Đeljošaja, s obzirom da im nije odgovoreno na ranije predate zahtjeve od 12.oktobra i 15.novembra prošle godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS