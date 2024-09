Abdić: DPS će biti stožer nove vlasti u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) biće stožer buduće vlasti u Glavnom gradu, koju treba da formiraju one partije koje su srušile prethodnu, poručio je nosilac liste te stranke Nermin Abdić.

Abdić je, na konferenciji za novinare, kazao da je DPS ubjedljivo najjača partija u Podgorici, nakon što je na današnjim izborima osvojila 50 odsto više glasova u odnosu na prvu narednu listu.

„DPS će biti stožer buduće lokalne uprave“, poručio je Abdić.

Kako je rekao, partije opozicije sa državnog nivoa u Podgorici su ubjedljivo trijumforvale nad partijama vlasti.

„Partije koje su srušile vlast u Podgorici, treba da formiraju vlast u Glavnom gradu“, rekao je Abdić.

Predsjednik DPS-a Danijel Živković čestitao je građanima Podgorice novu vlast.

„Građani Crne Gore srećni vam vanredni parlamentarni izbori. Vlada je večeras pala“, poručio je Živković.

