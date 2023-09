Abazović: Uradili smo mnogo dobrih stvari za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Za Crnu Goru je u prethodnom periodu urađeno mnogo dobrih stvari, kazao je premijer Dritan Abazović i dodao da država ima velike simpatije širom svijeta.

Iz Abazovićevog kabineta saopštili su da je mnogobrojna dijaspora na Staten Islandu u Sjedinjenim Američkim Državama organizovala svečanu večeru za crnogorsku delegaciju, u prisustvu lokalnih vlasti opštine koja broji oko 600 hiljada stanovnika.

„Obraćajući se pred nekoliko stotina prisutnih iseljenika, Abazović je naveo da se u prethodnom periodu uradilo mnogo dobrih stvari za Crnu Goru“, navodi se u saopštenju.

On je pozvao iseljenike da dođu u, kako je rekao, zemlju mogućnosti, koju Eurostat vidi kao najbrže rastuću ekonomiju u Evropi tokom ove godine.

„Crna Gora ima velike simpatije širom svijeta. Čast mi je večeras ovdje vidjeti ljude koji su veliki promoteri naše države. Ponosni smo na vas“, naglasio je Abazović.

On je zahvalio na divnom dočeku.

„Tokom večeri, Abazović je odgovarao na brojna pitanja dijaspore u vezi sa nastavkom ulaganja u Crnu Goru, kao i aktuelnim političkim pitanjima“, kaže se u saopštenju.

