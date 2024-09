Abazović: U oktobru ćemo predložiti tri zakonska rješenja

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA u oktobru će u skupštinsku proceduru predati antimafija zakon i izmjene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i o zaradama u javnom sektoru, najavio je lider te partije Dritan Abazović.

On je, na konferenciji za novinare, kazao da će predložiti tri zakonska rješenja, koja bi, kako je rekao, bila velika pomoć građanima Crne Gore.

„U kontekstu predstojećeg, jesenjeg zasijedanja Skupštine Crne Gore, u oktobru ćemo predložiti tri zakonska rješenja, u cilju pomoći građanima, a i budžetu“, naveo je Abazović.

Prema njegovim riječima, Vlada, umjesto da smišlja načine kako da poveća prihode bez nameta građanima, radi potpuno suprotno.

„Pa imamo povećanje poreza na dodatu vrijednost (PDV) za turizam, akciza na određena vina koja dominatno proizvode prozvođači iz Crne Gore, imamo namete na knjige, abnormalno veliku inflaciju, cijene koje su veće u Njemačkoj ili nekim zemljama Evropske unije“, dodao je Abazović.

On je kazao da je prvi zakon antimafija zakon, koji nije novitet.

„Zašto ga vraćamo u proceduru, zato što su oni promijenili taj zakon u cilju dobijanja Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila i poslije četiri mjeseca oduzeta imovina iznosi tačno nula eura ili, ako bi to bilo u nepokretnosti, nula vrijednosti nepokokretnosti do koje su uspjeli da dođu tim zakonskim rješenjem“, rekao je Abazović.

On je naveo da GP URA predlaže rješenje koje je održivo, kroz građanski postupak i bez čekanja pravosnažnih presuda jer su, kako je kazao, građani svjedoci da pravosnažne presude u Crnoj Gori ne dolaze nikad, ili da dolaze u nekom zaista dugom vremenskom periodu.

„Zbog čega Vlada ne želi da oduzuma imovinu od kriminalaca, treba da odgovori građanima. Zbog čega želi da stavi ruku u džep građana kroz PDV, a ne želi, ili želi da zaštiti imovinu kriminalaca u Crnoj Gori, ja mislim da je to pravo pitanje“, rekao je Abazović.

Kako je naveo, zakon o profesionalnoj rehabilitaciji je drugi zakon koji će predložiti.

„On se odnosi na osobe sa invaliditetom. Zloupotrebe koje su sada na snazi su zaista velike. Nekad je taj fond iznosio sedam, osam, do deset miliona EUR, sada je to dostiglo cifru od 34 miliona EUR“, naveo je Abazović.

On je poručio da žele da stanu u zaštitu osoba sa invaliditetom.

Već su, kako je kazao Abazović, pokrenuli konsultacije sa određenim subjektima i relevantnim nevladinim organizacijama u cilju nalaženja najboljeg održivog rješenja, sprečavanja zloupotreba i samim tim zaštite budžeta Crne Gore.

Prema njegovim riječima, cilj je da krajnji korisnici, osobe sa invaliditetom, ne budu „zakinute“ u svemu ovome.

Abazović je kazao da je cilj „da oni privrednici koji taj novac koriste kroz zloupotrebu, to više ne rade“.

„U oktobru ćemo predložiti izmjene tog zakona i samim tim omogućiti bolju i kvalitetniju distribuciju kada su u pitanju ta sredstva“, naveo je Abazović.

On je rekao da je treći zakon, možda čak i najznačajniji, zakon o zaradama o javnom sektoru.

Abazović je kazao da je sporna stavka tog Zakona koja se odnosi na nadoknadu koju primaju funkcioneri nakon prestanka funkcije.

On je rekao da je za samo mjesec imenovano više od 250 funcionera.

„Ako tome dodamo i hiljade drugih koji su imenovani za godinu, treba da znamo da će po prestanku njihove funkcije na bijelom hljebu da živi na hiljade ljudi širom Crne Gore“, naveo je Abazović.

On je kazao da se zalažu za sistemsko rješenje i da će promjene Zakona podrazumijevati tri glavna pravca.

„To je vremensko ograničenje trajanja mandata, u smislu ko može da bude korisnik, visina naknade mora da se odredi, kao i da se za određene kategorije funkcionera u potpunosti ukine“, dodao je Abazović.

Na taj način, kako je kazao, pomoći će državnom budžetu, sačuvaće se prihodi, a isto tako smanjiti potencijalna zloupotreba koja sada očigledno postoji kroz „potpuno iracionalan i amaterski pristup javnoj upravi“.

„Debata oko zakona o zaradama u javnom sektoru je ovdje trajala dugo. Mi smo od poslanika nove većine, nakon formiranja 44. Vlade, imali najave da oni žele da idu u tom pravcu da se ovo nekako sredi ili koriguje, a onda godinu dana muk“, naveo je Abazović.

On je kazao da se nikada nije desilo „da se 250 funkcionera pojavi u manje od mjesec“.

„To se nikada, otkad je parlamentarnog života i vlada Crne Gore, nije desilo. Zato smatramo potpuno relevantnim da se ova intervencija desi upravo sada, da bi bila nekako na nauk svim budućim vladama“, dodao je Abazović.

