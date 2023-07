Abazović: Što se prije formira Vlada, to bolje za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da je najavažnije da Vlada što prije bude formirana i da se nada da će se sve procedure oko proglašenja konačnih rezultata parlamentarnih izbora biti brzo završene.

“Što prije se formira izvršna vlast, to je bolje za Crnu Goru”, rekao je Abazović novinarima u Danilovgradu gdje je prisustvodao svečanosti povodom dodjele diploma polaznicima Policijske akademije.

Abazović je rekao da ne želi da sudi o slučaju predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića, koji je navodno neprimjereno gestikulirao tokom izvđenja himne.

On je istakao da je na nadležnim organima da utvrde da li je to urađeno namjerno ili nenamjerno.

“Ako je postojala namjera, to je za najgrublju osudu, a ako nije onda treba skrenuti pažnju da budemo oprezniji kada su takve stvari u pitanju”, kazao je Abazović.

On je dodao da je Crna Gora napravila ogroman iskorak kada je u pitanju poštovanje državnih simbola i himne.

Govoreći o akciji Specijalnog policijskog odjeljenja, u kojoj je jutros uhapšeno više osoba, Abazović je rekao da su to odlične vijesti za Crnu Goru.

“Dobra vijest i za nas koji navijamo da se narko dileri konačno sklone i da ljudi koji rade pošteno imaju što više komocije i slobode”, naveo je Abazović.

