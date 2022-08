Abazović: Smjena Đurović bila bi loša poruka

Podgorica, (MINA) – Smjena predsjednice Skupštine Danijele Đurović bila bi loša poruka, ocijenio je predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović.

On je novinarima u Pljevljima, nakon obilaska gradske bolnice, kazao da je pokušaj obezglavljivanja svake institucije, destabilazacije Crne Gore, guranja države u probleme neodgovoran odnos ljudi koji ne žele da u profunkcionišu institucije, jer se plaše pravde.

Abazović je rekao da svako ko im u tome pomogne, nezavisno od toga ko je koja opcija, mora ovoga da bude svjestan.

„Bila bi loša poruka da Đurović bude smijenjena, iz razloga što se neodgovornost političara u Crnoj Gori ogleda u sljedećem: oni na sve načine žele da obezglave državu, nema Ustavnog suda, Sudskog savjeta“, naveo je Abazović.

On je dodao da su mnoge važne institucije u VD stanju i da se izglasalo nepovjerenje 43. Vladi.

„Ako to misle da je to put, pored sve ove pljačke koju su radili 30 godina, pored svog kriminala koji je stojao i nažalost i dalje stoji iza njih, odlično, samo onda neka se ne uvijaju u zastave i ne prave patriote i Evropljani“, naveo je Abazović.

Na pitanje da li je u međuvremenu bilo nekih pregovora oko formiranja nove vlade, on je odgovorio odrično.

„Nije bilo pregovora, makar do mene nije ništa stiglo, razgovarao sam sa nekoliko kolega neformalno“, kazao je Abazović.

On je rekao da će sjednica Skupštine, zakazana za petak, sigurno biti dobra prilika da se kolege nađu u parlamentu.

„Naravno ako neko bude imao inicijativu vezano za razgovore ili bilo šta, tu smo“, poručio je Abazović.

Problemi se, kako je kazao, mogu riješiti samo dijalogom.

„Moramo da razgovaramo jedni sa drugima, možda nam je nekad teško, ali to je put kako se iznalaze rješenja“, dodao je Abazović.

Upitan da prokomentariše izjavu bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, Abazović je kazao da bi volio da Katnić što više nastupa, jer je svaki njegov nastup podsticaj da ljudi još više razumiju ko je upravljao Specijalnim državnim tužilaštvom.

„Razumijem njegovo nervozu, jer je on isto jedan od onih raskrinkanih“, rekao je Abazović.

On je kazao da je jako velika stvar što Katnić nije više na poziciji na kojoj je bio.

Na pitanje da li kao predstavnik jedne od tri koalicije koje su pobijedile na izborima 2020. godine smatra da su ostvarili ili iznevjerili očekivanja građana, Abazović je odgovorio da misli da su uradili istorijske stvari za Crnu Goru.

Prema njegovim riječima, neke su već urađene, a za neke je postavljen dobar temelj.

Abazović je naveo da je najvažnije da je započeta ozbiljna borba protiv kriminala i korpucije.

„Sada smo zemlja gdje je stepen korupcije znatno niži nego što je bio. Zatvorilo se pitanje temeljnog ugovora“, dodao je Abazović.

To su, kako je kazao, sve velike stvari koje su se desile u dvije godine, a u prilično nestabilnom političkom sistemu.

„Ova histerija koju možete da primjetite posljednjih mjeseci, ataci na mene lično, kampanja koja se mijenja svakim danom, jer ne znaju šta drugo da smisle, stvara kod mene lično zadovoljstvo da se zaista ostvarilo ono što smo obećali građanima“, rekao je Abazović.

On je kazao da ima još posla, ali da je Crna Gora definitivno drugačija u odnosu na 30. avgust. 2020. godine.

„Optimista sam vezano za Crnu Goru, mislim da je ona žrtva kriminala i sujeta jedne male grupe ljudi, oko kojih se obruč steže. Ako se taj obruč bude stegao do kraja, mislim da ćemo nakon toga ući u mnogo politički mirniju fazu“, rekao je Abazović.

