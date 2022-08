Abazović: SDT da ispita nebulozne optužbe

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Dritan Abazović pozvao je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da ispita, kako je kazao, sve nebulozne optužbe koje se dovode u vezu sa njegovim imenom.

Abazović je reagovao na danas izrečene optužbe o navodnoj komunikaciji sa članovima kriminalnih grupa.

„Pozivam SDT da ispita sve nebulozne optužbe koje se dovode u vezu sa mojim imenom, objavljene od strane kvazi portala u ulozi “Udar 2”, zaduženog da u narednom periodu vodi najprljaviju kampanju protiv mene, nalik onoj u avgustu 2020. godine“, naveo je Abazović na Telegramu.

On je poručio da za sva pojašnjenja stoji na raspolaganju državnim organima.

Abazović je kazao da vjeruje da je svima jasno iz koje „kuhinje“ ovo dolazi i „da se steže obruč oko kriminalnih struktura bliskih određenim političkim grupacijama unutar Demokratske partije socijalista, kojima je cilj da izazovu destabilizaciju Crne Gore kako bi sačuvali finansijsku moć, ali još važnije za njih – izbjegli pravdu“.

„Istovremeno, pozivam one koji su namjerili “skidanje moje glave” da požure. Čak i da uspiju u svojoj zločinackoj namjeri, neće zaustaviti ruku pravde“, rekao je Abazović.

On je naveo da je sve uredno sačuvano i pohranjeno tamo gdje treba.

„Radujemo se svemu što slijedi“, naveo je Abazović.

