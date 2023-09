Abazović: Očekujem da će slučaj kopanja tunela u kratkom roku biti riješen

Podgorica, (MINA) – Aktivnosti policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i tužilaštva već su dale rezultate u slučaju kopanja tunela ispod zgrade Višeg suda, kazao je premijer Dritan Abazović dodajući da očekuje da će taj slučaj u najskorijem roku biti riješen.

“Dobili smo potrebne informacije. Sve je urađeno u ekspresnom roku. Nije prošlo ni tri dana u ovom slučaju, i bez međunarodne podrške, mnogo toga smo već identifikovali i mnogo toga je već riješeno. Očekuje se da stvari konkretizujemo u vrlo kratkom roku”, naveo je Abazović.

Abazović je, na konferenciji za medije nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, naveo da ne želi da otkrije odakle su osumnjičeni.

Upitan da li je ukradena puška iz koje je ubijen bivši glavni i odgovorni urednik lista Dan Duško Jovanović, Abazović je odgovorio da postoje strukture koje sve čine da se ubice i nalogodavci tog ubistva nikada ne privedu pravdi, ali i da postoje ljudi koji sve čine da se taj slučaj razotkrije.

“Ovo je moj lični stav, nema veze sa Vijećem – nikad ne bih eliminisao tu mogućnost da se sve radi sa ciljem da se prikriju nalogodavci i ubice Jovanovića”, rekao je Abazović.

On je kazao da je to najveći problem sa kojim se Crna Gora suočava.

“Rješavanje ubistva Jovanovića daće odgovor na stotine drugih kriminalnih aktivnosti koje su se desile u Crnoj Gori u prethodnih 20 godina”, naveo je Abazović.

On je rekao da je slučaj ubistva Jovanovića reaktiviran, da se sve radi iz početka i da žele da utvrde svaku grešku, svakog pojedinca.

“Rješavanje tog problema riješiće mnoge zagonetke iz prethodnog perioda u Crnoj Gori. Nemamo informaciju da je puška nestala iz depoa ali želimo da se vještačenje puške radi iznova, kao što želimo da se čitav slučaj radi iznova”, naveo je Abazović.

On je podsjetio da je predložio da svi zaposleni u Višem sudu, uključujući i predsjednika te institucije, prođu poligraf.

“Nema niko zakonsku obavezu, to je više moja sugestija”, rekao je Abazović.

On je rekao da je ANB još 2019. godine pismeno obavijestila Viši sud da njihov depo ne odgovara bezbjednosnim standardima.

“Razumijem i prihvatam da će neko reći da nije bilo novca. Mislim da je novca bilo. Ministar finansija (Aleksandar Damjanović) je rekao da nikad nije primio dopis iz Višeg suda u kojem se traži podrška za instalaciju video nadzora u sredstvima koja ne bi bila prevelika. Da su nam se obratitli, mislim da bi Vlada našla ta sredstva” , rekao je Abazović.

On je rekao da ostaje pri tome da Crnoj Gori treba Palata pravde.

“Ova Vlada je napravila pretpostavke koje treba da omoguće da 2025. godine konačno počne izgradnja Palate pravde u Crnoj Gori”, rekao je Abazović.

Abazović je rekao da je već pričao sa direktorom ANB-a kao i da niko ne bježi od bilo kakve odgovornosti

“Ali nemojte da stvaramo utisak da su ove stvari nešto što se tek tako može predvidjeti. Za godinu smo uradili mnogo stvari. Ne možemo da očekujemo da se možemo izboriti sa svim nedaćama u maloj Crnoj Gori gdje je vladalo jednoumlje 30 godina”, saopštio je Abazović.

Upitan da li je upoznat da je vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković početkom jula obavijestila policiju da počinje rekonstrukcija objekta u kojem su sjedišta Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda, kao i da je tražila saradnju pri kontroli osoba koje obavljaju radove, Abazović je rekao da nije.

Ministar pravde Marko Kovač je, govoreći o tom zahtjevu, kazao da se radi o svjesnom ili nesvjesnom pokušaju zamjene teza.

“Zahtjev Vrhovnog suda bio je na planu fizičke bezbjednosti, odnosno provjere prilikom ulaska u zgradu suda. On se apsolutno ne odnosi na ono što je dio i obaveza sudske uprave – to je obaveza regulisanja blagovremenog rada i obezbjeđenja sudskog depoa”, naveo je Kovač.

On je rekao da se zna se na koji način se obezbjeđuje zgrada suda, a na koji način se preduzimaju bezbjednosne mjere radi zaštite sudskog depoa.

“To su dvije odvojene stvari. Mislim da se možda, sa tom informacijom pokušala prebaciti odgovornost na Upravu policije. da Što se tiče bezbjednosti, zgrada u kojoj se nalaze Vrhovni, Viši i Apelacioni sud je jedna od najčuvanijih zgrada”, kazao je Kovač.

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić naveo je da neće govoriti o imenima osumnjičenih za kopanje tunela dok policija jer bi objavljivanje podataka samo olakšalo počiniocima.

“Molim sve za strpljenje, dozvolite policiji da zatvori kompletan slučaj. Nakon toga smo raspoloženi da odgovorimo na sva pitanja”, rekao je Terzić.

