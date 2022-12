Abazović: Nema restrikcija u vezi sa diplomatskim aktivnostima Vlade

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje posvećena spoljno-političkim ciljevima i nema nikakvih restrikcija u vezi sa bilo kojim diplomatskim aktivnostima Vlade, kazao je premijer Dritan Abazović.

On i ministarka koja rukovodi Ministarstvom za evropske poslove Ana Novaković Đurović borave danas u posjeti Savjetu Evrope (SE) i Evropskom sudu za ljudska prava (ESLJP).

Abazović je, u izjavi nakon sastanaka u Strazburu, poručio da Crna Gora nema nikakav negativan odnos prema bilo kojoj međunarodnoj instituciji, već da, vrlo cijeni njihov ukupni doprinos u transformaciji crnogorskog društva

Abazović je naveo da mu je bila čast i zadovoljstvo da on i Novaković Đurović sa generalnom sekretarkom SE Marijom Pejčinović Burić razgovaraju o svemu aktuelnom što se dešava u Crnoj Gori i saradnji države sa tom institucijom.

On je rekao da je bilo riječi i o VK, kao dijelu ukupnog sistema koji pomaže u poboljšanju prava u Crnoj Gori i stvaranju pravne države.

“Mislim da je jako važno da se čuju sva mišljenja i sve pozicije”, poručio je Abazović.

On je rekao da su ponovili stav da jako cijene mišljenje VK po svim pitanjima, ali su naglasili da je u njemu prva i osnovna stavka deblokada Ustavnog suda.

“Ukoliko deblokiramo Ustavni sud, oni ne bi uopšte ni slali mišljenje jer bi naš Ustvani sud mogao da odlučuje o tome da li je neki pravni akt usklađen sa našim zakonodavstvom ili nije”, naveo je Abazović.

On je rekao da smatra da je jako važno da su pojasnili pozicije i da očekuje još neke sastanke u narednom periodu, ili u Strazburu ili Briselu, o sličnoj temi.

“Jako lijepa atmosfera, vrlo veliko razumijevanje za Crnu Goru”, dodao je Abazović.

Crna Gora, kako je kazao, ostaje posvećena spoljno-političkim ciljevima.

“I nema nikakve restrikcije vezano za bilo kakve diplomatske aktivnosti koje Vlada radi. Sve je to proces u kome i mi rastemo kao društvo i stvaramo mogućnost da budemo relevantan čimbenik međunarodnih odnosa, i vjerujem da radimo prave stvari za državu”, naveo je Abazović.

On je dodao da su imali priliku da razgovaraju sa predsjednicom ESLJP Šifrom Oliri.

Abazović je rekao da mu se čini da građani Crne Gore mnogo više vjeruju Sudu u Strazburu nego domaćim sudovima.

“Takvu percepciju moramo da mijenjamo”, naveo je Abazović.

On je kazao da građani zaslužuju da ostvaruju pravdu u matičnoj državi.

“I kao što smo krenuli sa reformama u tužilačkoj organizaciji i već isporučujemo konkretne rezultate, vjerujem da smo na dobrom putu da u periodu pred nama zajednički uradimo sve da dođe do reforme sudskog sistema u Crnoj Gori”, rekao je Abazović.

On je dodao da je to cilj, a da se ekspertiza ESLJP i svih relevantnih međunarodnih institucija koristi za jačanje sopstvenih kapaciteta.

