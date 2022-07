Abazović: Na Balkanu i dalje živi duh mržnje i podjela

Podgorica, (MINA) – U Srebrenici je prije 27 godina ubijeno čovječanstvo, ali je Bosna nastavila da živi, kazao je premijer Dritan Abazović, navodeći da i dalje na Balkanu živi duh mržnje, razdora i podjela.

Abazović je to rekao na obilježavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici u Memorijalnom centru u Potočarima.

On je kazao da je 11. jula 1995. godine na ovom mjestu ubijeno čovječanstvo, ali je Bosna nastavila da živi.

“I nakon više od 20 godina na Balkanu živi duh mržnje, razdora, podjela, koji se na svu sreću ne manifestuje ratnim dešavanjima, ali se manifestuje politikama koje se zasipaju govorom mržnje, ili negacijom istine i činjenica”, rekao je Abazović.

Kako je naveo, ovo je apel svima da moramo biti bolji.

Abazović je kazao da se prošlost ne može promijeniti, već samo budućnost.

“Na nama je da izaberemo da li želimo da i dalje živimo u balkanskoj međi, ili da pogledamo istini u oči, da ne negiramo nikoga, pružimo punu podršku porodicama žrtava”, poručio je Abazović.

Kako je rekao, genocid nije počinjen nad Bošnjacima, nego nad ljudima.

Abazović je kazao da ga nijesu počinilie vojske, nego politike zla, smrti i prevara.

“Zato treba da mijenjamo stvari, da kad izađemo odavde pogledamo jedni druge u oči da shvatimo da ima dosta toga što možemo učiniti bolje. Da učimo iz grešaka, budemo dobri ljudi, damo šansu pomirenju, kao i pravdi i istini”, naveo je Abazović.

On je, u ime Vlade Crne Gore, uputio naklon svim žrtvama, kao i podršku porodicama žrtava.

“Vjerujem da samo zajedno možemo da gradimo jednu mnogo bolju budućnost”, naveo je Abazović.

Delegaciju Vlade Crne Gore čine još i potpredsjednici Jovana Marović i Ervin Ibrahimović, kao i ministri Marko Kovač, Maraš Dukaj i Maša Vlaović.

