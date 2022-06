Abazović: Krenuti u izbor članova Sudskog savjeta i Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović apelovao je na Skupštinu da krene u proces izbora članova Sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda.

„Apelujem na Skupštinu Crne Gore da krene u proces izbora Sudskog savjeta i članova Ustavnog suda, da iskoristimo situaciju do 31. jula i donesemo dobre odluke koje nam u evropskim integracijama život znače“, naveo je Abazović na sjednici Vlade.

On je dodao da treba da budu zadovoljni brojem kandidata koji su se prijavali.

„Neka se izaberu najbolji. Ali definitivno to su odluke koje bi značajno mogle da olakašaju naš evropski put“, rekao je Abazović.

