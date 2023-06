Abazović: Javnu upravu čekaju korjenite i inovativne reforme

Podgorica, (MINA) – Javnu upravu u Crnoj Gori, u narednim godinama, čekaju korjenite i inovativne reforme, rekao je premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), taj vladin resor je, u saradnji sa Regionalnom školom javne uprave (ReSPA) obilježilo Međunarodni dan javne uprave događajem „Rezultatima do napretka“.

„Dugujemo veliku zahvalnost svim ljudima koji rade u javnoj administraciji. Moramo da budemo ponosni na sve ono što je postignuto. Iza vas stoji lavovski posao, velika predanost, dosta profesionalizma, ali i vizija kako Crna Gora treba da se razvija u narednom periodu”, rekao je Abazović.

Kako je kazao, prethodni period su obilježili brojni izazovi, ali je urađeno mnogo u pogledu razvoja tehnologije, kako bi građani mogli onlajn /online/ da završavaju određene administrativne obaveze.

“Dugujem zahvalnost ministru (Marašu) Dukaju i njegovom timu, posebno u trenucima kada je trebalo pokrenuti intersektorsku komunikaciju i saradnju”, rekao je Abazović.

On je naveo da sve rezultate ne bi bilo moguće postići bez međunarodnih partnera Crne Gore.

“Čeka nas još mnogo posla, javnu upravu u narednim godinama čekaju korjenite i inovativne reforme”, poručio je Abazović.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj je kazao da javna uprava treba da služi opštem dobru naroda, doprinoseći bogatijem i uspješnijem društvu po modelu evropskih zemalja.

„Moramo biti realni i otvoreni, za ovaj kratak period nijesmo uspjeli da dostignemo sve naše ciljeve, ali dosta toga zactanog smo završili, svakako više nego što je Crna Gora postigla u prethodnih pet godina u oblastima iz djelokruga rada MJU”, kazao je Dukaj.

On je rekao da je Crna Gora, godinu dana poslije, puno sigurnija u oblasti sajber bezbjednosti i to najmanje za pet stepenika naviše ka cilju.

Dukaj je najavio da će ove nedjelje u Briselu potpisati sporazum kojim Crna Gora postaje punopravna članica Programa Evropske unije „Digitalna Evropa“.

Prema njegovim riječima, to je ogroman uspjeh, ne samo za javnu upravu, neko za akademsku zajednicu, IT sektor, privredu.

„Danas, prvi put na ovaj način, kao prelazno rješenje, promovišemo po jednog, najboljeg službenika ili namještenika iz ministarstava i uprava, za prošlu godinu. Ove i mnoge druge vrijedne i odgovorne službenike, treba javno da promovišemo, jer će oni biti oslonac i temelj naše buduće uspješne javne uprave”, kazao je Dukaj.

On je istakao da bez predanog rada, nema ostvarenja dobrih rezultata, ne samo u javnoj upravi, nego na svim poljima djelovanja.

“Svi mi koji nosioci javnih funkcija, treba zajedno i odgovorno, da unapređujemo javnu upravu, kao jedan od uslova demokratizacije i pravednosti našeg društva“, kazao je Dukaj.

On je naglasio da je to jedan od ključnih uslova da država bude uspješna i bogata, a njeni građani zadovoljni.

Direktorica ReSPA Maja Handijska Trendafilova je rekla da je dinamizirana saradnja te ogranizacije i crnogorskih institucija, naročito MJU, Vlade i Uprave za ljudske resurse.

“Dodatno mi je zadovoljstvo da najavim početak implementacije CAF-a, evropskog alata za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi, u MJU, čime ćemo direktno uticati na njegove bolje institucionalne performanse i usluge ka građanima Crne Gore”, kazala je Handijska Trendafilova.

Ona je istakla da je ReSPA u okviru trogodišnjeg perioda realizovala 140 aktivnosti usmjerenih na razvoj individualnih i institucionalnih kapaciteta javne uprave regiona u kojima je učestvovalo 662 državnih službenika iz Crne Gore i u čijoj je realizaciji bio angažovan značajan broj crnogorskih stručnjaka.

Kako je Handijska Trendafilova kazala, direktno su uticali na efikasniju reformu javne uprave regiona realizacijom 45 konkretnih inicijativa iz država članica, od kojih je desetak sprovedeno u institucijama Crne Gore.

„Radujemo se novim aktivnostima, unapređenoj regionaloj saradnji, zajedničkom radu sa sjajnim timovima iz javnih institucija Crne Gore i ponajviše rezultatima usmjerenim na bolje politike i usluge, razvoj društva u cijelini i bolji život naših građana“, zaključila je Handjiska-Trendafilova.

Direktor Uprave za ljudske resurse Agron Camaj naveo je da danom javne uprave žele da podsjete da svaki državni službenik mora imati osjećaj počastvovanosti, privilegije i odgovornosti što služi državi i građanima.

On je kazao da žele da istovremeno odaju počast i priznanje svim službenicama što svoje zadatke obavljaju u skladu sa opšteprihvaćenim načelima po kojima se prepoznaje dobra javna uprava.

Camaj je istakao da se kreiranjem javnih politika moraju oslanjati na vještine i kompetencije kolega iz javne uprave.

“Nezaustavljivo smo krenuli u brojne procese digitalizacije, optimizacije i transformacije. Siguran sam da uz znanje kolega iz javne uprave, kao i uz nesebičnu i mnogo puta do sada osvjedočenu podršku naših međunarodnih partnera, možemo svi raditi bolje i efikasnije”, rekao je Camaj.

U saopštenju se navodi da su, povodom Međunarodnog dana javne uprave, dodijeljene nagrade najboljim službenicima u ministarstvima i upravama.

Nagrađeni su Biljana Marić iz Generalnog sekretarijata Vlade, Anđela Gajević iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Nevenka Vulićević iz Ministarstva evropskih poslova, Natalija Janković iz Ministarstva finansija, Dušan Krkotić iz Ministarstva javne uprave i Maja Pavićević iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Među nagrađenim službenicima su i Marija Ivanišević iz Ministarstva kulture i medija, Katarina Paljaj iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, Marijeta Barjaktarović Lanzardi iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Fuad Lekić iz Ministarstva odbrane, Milena Kotlica iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i Maja Jović iz Ministarstva pravde.

Nagrađeni su i Mijajlo Đurić iz Ministarstva prosvjete, Mersiha Adrović Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, Jelena Burzanović Iz Ministarstva sporta i mladih, Milan Paunović Iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Tanja Mijović Iz Ministarstva zdravlja, Alem Taljanović Iz Ministarstva vanjskih poslova, Ranka Mihailović Iz Uprave za ljudske resurse .

Među nagrađenim službenicima su i Sanja Vujačić Iz Uprave za inspekcijske poslove, Jasmin Koković Iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanje lukama, Nada Tošković Iz Uprave za igre na sreću, Lela Šoškić Aleksić Iz Uprave za saobraćaj, Slobodan Vuković Iz Uprave za kapitalne projekte, Jelena Popović Iz Uprave za statistiku.

U Upravi za katastar i državnu imovinu nagrađena je Aleksandra Marković, a u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima Haris Kujović.

