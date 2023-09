Abazović: Izuzetno važna akcija

Podgorica, (MINA) – Akcija policije i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), u kojoj je uhapšeno šest osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i trgovinu ljudima, izuzetno je važna, kazao je premijer Dritan Abazović i dodao da očekuje još bolje rezultate.

On je pohvalio napore SDT-a i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), na čelu sa Šukovićem.

„Ovo je izuzetno važna akcija“, rekao je Abazović novinarima nakon otvaranja Osnovne škole „Dušan Korać” u Bijelom Polju.

On je naveo da „ruka pravde“ nastavlja da funkcioniše i da očekuje još bolje rezultate.

„U svakom slučaju, akcija koja možda po imenima ne zvuči kao velika, ali uvjeravam javnost da se radi o zaista značajnom djelovanju, koje je bilo sabotirano u prethodnom periodu od nekih struktura koje nijesu baš željele da pravda zaživi u Crnoj Gori“, kazao je Abazović.

Na pitanje da li očekuje nastavak sličnih akcija, on je odgovorio potvrdno. „Apsolutno. Očekujem da uđemo u veliko finale“, rekao je Abazović.

On je kazao da su stvari koje su dosad uradili SDT, SPO i Uprava policije istorijske za Crnu Goru i da očekuje „da u svim segmentima uđemo u veliko finale“.

Abazović je, odgovarajući na pitanje novinara da li je sramota da državu bilo gdje predstavlja Miloš Vučinić, rekao da je Vučinić vodio Regionalni centar bezbjednosti primorje, i da je izuzetno zadovoljan kako je sve proteklo po pitanju bezbjednosti tokom glavne turističke sezone.

On je upitao da li je primijećen bilo kakav veći incident na primorju.

Prema riječima Abazovića, jedan od razloga zašto građani drugih država dolaze u Crnu Goru je zato što se osjećaju sigurno.

„Nijesam ovdje da učestvujem u obračunima unutar Uprave policije, u njihovoj unutrašnjoj ljubomori koja postoji vezano za postavljenje određenih ljudi“, naveo je Abazović.

On je kazao da ne može da ulazi u unutrašnje personalne odnose ljudi u Upravi policije kojih, kako je rekao, ima pet hiljada.

Na pitanje da li su dobili odgovor Sjedinjenih Američkih Država, a u vezi sa pozivom da pomognu u istrazi ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića, Abazović je odgovorio potvrdno.

„Mi smo na ovaj način internacionalizovali problem, prihvatili da su naši organi u prethodnom periodu pravili velike greške. Po mom skromnom sudu, ovo je samo moj stav – namjerno nijesu željeli da pronađu ni ubice ni nalogodavce“, kazao je Abazović.

On je rekao da misli da se samom internacionalizacijom može dobiti neophodna podrška i „uput u smislu toga da nam neko pokaže put kojim bi najbolje mogli doći da rješenja tog slučaja“.

Abazović je, odgovarajući na pitanje kako je moguće da nakon tri godine nije završen put Rožaje – Špiljani, kazao da će uskoro biti u Rožajama sa ministrom prosvjete, a u vezi sa drugim aktivnostima.

Prema njegovim riječima, građani Rožaja iskazali su enormnu poršku ministru kapitalnih investicija Ervinu Ibrahimoviću.

„Ne znam zašto se onda ne obrate njemu. On je dio Vlade, naravno da mi ne skidamo odgovornost sa sebe, ali trči se za premijerom za svaki mogući problem u zemlji“, naveo je Abazović.

On je, odgovarajući na pitanje zašto nikada nije skinuta oznaka tajnosti sa izvještaja o rezultazima postupanja bezbjednosnog sektora tokom ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, kazao da u tom izvještaju ništa nije sporno.

„Ništa u tom izvještaju nećete vidjeti što je spektakularno“, dodao je Abazović.

On je, govoreći o rudniku Brskovo, kazao da koncesionar mora da ispoštuje sve zakonske obaveze i da se najstriktnije drži ekoloških standarda.

„Međutim, nijesam protiv otvaranja rudnika iz prostog razloga što moramo da spasimo sjever Crne Gore. Ljudi negdje moraju da rade. Ako je nečija politika bila da se svi ljudi isele sa sjevera, to nije politika 43. Vlade“, naveo je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS