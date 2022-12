Abazović: Đukanović da bude spreman na posljedice ako ne potpiše zakon

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Milo Đukanović treba da bude spreman na posljedice ukoliko ponovo odbije da potpiše Zakon o predsjedniku, poručio je premijer Dritan Abazović.

Abazović je novinarima, nakon predstavljanja Direktorata za interkulturalizam, upitan šta će se desiti ukoliko Đukanović ponovo odbije da potpiše izmjene Zakona o predsjedniku, kazao da je cronogorski predsjednik već jednom prekršio zakon.

“Neka on to radi permanentno, jer dođe sve na naplatu. Moj poziv je da to ne čini ali ako ne želi da potpise neka bude spreman za posljedice”, saopštio je Abazović.

Na pitanje koje su mogućnosti ukoliko se to desi, on je kazao da mogućnosti ima.

“Ima mogućnosti, nema razloga za sjekiraciju. Demokratska partija socijalista želi gužvu u Crnoj Gori. Oni mogu da uspore tok koji je počeo, ali da ga u potpunosti promijene ne mogu”, rekao je Abazović.

Upitan kakvu reakciju očekuje od međunarodne zajednice, Abazović je kazao da razumije njihovu poziciju i da bi on najviše volio da se deblokira Ustavni sud.

“Imate prvu rečenicu u izvještaju Venecijanske komisije u kojoj se kaže da se prvo treba odblokirati Ustavni sud. Naš je apel opoziciji upravo taj, dajte da odblokiramo taj sud”, kazao je Abazović.

On je kazao da parlament radi u punom mandatu, bez obzira što se nekom ne sviđa reljef u njegovom sastavu.

Upitan očekuje li sankcije ukoliko se usvoji Zakon o predsjedniku, Abazović je odgovorio da ne treba da sumnjaju u partnerstvo Crne Gore.

“Oni kažu da bi bilo dobro da se ne usvoji taj zakon, međutim, šta ćemo. Postoji samo jedna instanca koja odlučuje o tom pitanju”, rekao je Abazović.

On je kazao da je specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Gabrijel Eskobar, u narednih nekoliko dana dolazi u Crnu Goru, dodajući da će u toku ove sedmice biti još interesantnih posjeta.

