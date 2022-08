Abazović: Država ima problem da se obračuna sa jednim klanom

Podgorica, (MINA) – Država u ovom trenutku ima problem da se obračuna sa jednim klanom koji je i dalje aktivan i koji motiviše destabilizaciju Crne Gore, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je to rekao novinarima nakon obilaska vatrogasaca u Baru koji gase požar na lokaciji Crvena plaža.

Upitan o navodima M portala i tome da je dobio kritpovani telefon od pripadnika kriminalne grupe, Abazović je ponovio da su pisanja tog medija nebuloze.

„Mislim da će to da rade u kontitunitetu, znam tačno šta će da objave. Nikad u životu nijesam tražio ni običan telefon, ni od članova moje porodice, a kamoli od klanova“, kazao je Abazović.

On je rekao da misli da u državnom tužilaštvu znaju za koga radi M portal.

„Mene ne zanima obračun klanova, ja sam za to da se država obračuna sa svim klanovima. Ova država ima problem da se obračuna u ovom trenutku sa jednim klanom koji je i dalje aktivan i koji motiviše destabilizaciju Crne Gore“, naveo je Abazović.

On je najavio da će na sjednici Skupštine 19. avgusta pobrojati sve koji su sastavni dio toga.

„Koji su u funkciji destabilizacije Crne Gore zarad zaštite finansijskih interesa i suprotstavljanju onoga što smo ugušili u Luci Bar – šverca cigareta“, dodao je Abazović.

On je rekao da je telefon dobio od prijatelja, koji nije član kriminalne grupe.

„Neću ga pomenuti, iako je on rekao da može. Nikad ga nijesam koristio jer je za mene komplikovan, rekao sam policiji da ga posjedujem, sve ostalo su nebuloze“, kazao je Abazović.

On je rekao da se M portal stvorio kao i portal Udar i da će nestati kad se “privedu neki ljudi”.

„A obruč oko tih ljudih se steže što povećava njihovu nervozu, kulminiraće u trenutku kad se pred lice pravde privede jedna osoba koju neću saopštiti sad“, kazao je Abazović.

On je apelovao na tu grupu da, ako žele da se obračunaju sa njim „to što prije urade jer se obračun oko njih steže na radost svih onih koji su željni pravde“.

„I da ne misle da će svojim pokradenim milionima i naoružanim ljudima koji ih prate, stvoriti pritisak na premijera. Ja ću svoju borbu za slobodnu Crnu Goru nastaviti sa bilo koje funkcije“, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, ruka pravde neće stati, što god se desilo.

Upitan o izjavi urednika Nacionala da neće mirno spavati ubice bivšeg urednika tog medija Iva Pukanića, Abazović je rekao da bi ta izjava trebalo zabrine “one koji pišu bljuvotine za mene“.

„Mislim da svi imamo konja za trku, ko će stići do cilja, ostaje da se vidi. Volio bih da se ubice Pukanića izvedu pred lice pravde“, rekao je Abazović.

Kako je naveo, Pukanić je takođe žrtva švercera cigereta, između ostalih i iz Crne Gore.

Komentarišući neizbor članova sudija Ustavnog suda, Abazović je rekao da se Građanskom pokretu URA ne može spočitati da koči evropski put.

„Želimo da imamo dogovor, cilj je bio, a to i predsjednik Demokratske partije socijalista zna, da postoji paket, glasalo se na kraju o samo dva čovjeka jer nije bilo dogovora. Potpuno je suludo da se URA-i spočitava da blokira evropski put. To blokiraju oni koji nijesu isporučili rezultate za ovih 30 godina“, rekao je Abazović.

Govoreći o štrajku prosvjetara u Budvi, Abazović je rekao da će Vlada ponuditi rješenje koje nije perfektno, ali da država spremna da za prosvjetare obezbijedi kvalitetan smještaj do momenta dok se situacija ne riješi.

„Sadašnja Vlada nema veze sa njihovim problemima, to je velika zavrzlama, nepoštovanje ugovornih obaveza“, kazao je Abazović.

Upitan o čemu je razgovarao sa bivšim ministrom finansija Milojkom Spajićem, Abazović je rekao da nijesu pretjerano pričali o politici ni onome što su budući planovi.

„Mene uvijek raduje saradnja sa onima koji žele dobro Crnoj Gori“, dodao je Abazović.

