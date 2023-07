Abazović: Crna Gora promoviše mir i stabilnost na svakom mjestu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora promoviše mir i stabilnost na svakom mjestu i koristi svaku priliku da približi sve svoje potencijale zemljama širom svijeta, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je, u izjavi nakon svečanog otvaranja ministarskog sastanka Koordinacionog biroa Pokreta nesvrstanih u Bakuu, naveo da je danas u Azarbejdžanu iskazano veliko poštovanje prema Crnoj Gori.

„Mi smo došli kao zemlja koja je posmatrač, koja nije punopravni član, ali kao zemlja koja uvijek zastupa univerzalne vrijednosti i promoviše mir i stabilnost na svakom mjestu“, rekao je Abazović.

Cilj je, kako je kazao, da se pošalje poruka da veličina zemlje nije važna niti broj stanovnika, već želja i energija koju je država spremna da uloži da mijenja stvari na bolje i da doprinese promociji univerzalnih vrijednosti.

„Isto tako iskoristićemo priliku da u bilateralnim susretima ragovaramo i o onome što su ekonomski interesi Crne Gore i onome što bi trebalo da budu politički interesi u vezi sa našom kandidaturom za nestalnog člana u Savjetu bezbjednosti“, naveo je Abazović.

On je zahvalio domaćinima sastanka u Bakuu.

„Mislim da je Crna Gora definitivno na pravom putu i da koristi svaku priliku da približi sve ono što su naši potencijali zemljama širom svijeta, a danas ih je ovdje 138“, rekao je Abazović.

