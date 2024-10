Medicinske sestre i tehničari imaju ključnu ulogu u zdravstvenom sistemu

Podgorica, (MINA) – Medicinske sestre i tehničari imaju ključnu ulogu u crnogorskom zdravstvenom sistemu, poručeno je sa prvog simpozijuma novoformiranog Crnogorskog udruženja neuroloških medicinskih sestara i tehničara (CUNMST).

Kako je saopšteno iz Kliničkog centra (KCCG), taj stručni skup rezultat je uspješne saradnje Udruženja neurologa Crne Gore i CUNMST-a.

„Podgorica je u subotu bila mjesto razmjene znanja o važnoj ulozi neuroloških medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Simpozijum koji je organizovalo novoformirano CUNMST prvi je stručni skup takvog tipa u Crnoj Gori“, rekli su iz KCCG.

Kako su kazali iz te zdravstvene ustanove, teme koje su se mogle čuti na stručnom dijelu rada simpozijuma odnosile su se na ulogu neuroloških medicinskih sestara i tehničara u zbrinjavanju pacijenata sa cerebrovaskularnim bolestima, perifernog nervnog sistema, demijelinizacionim bolestima centralnog nervnog sistema i multiple skeroze.

Glavna medicinska sestra KCCG Nataša Bojanović je, na svečanom otvaranju simpozijuma, naglasila da bi bilo korisno da se takvi događaji organizuju i u drugim oblastima, kako bi se jasno pokazala ključna uloga koju medicinske sestre i tehničari imaju u zdravstvenom sistemu.

„Kroz simpozijume, pruža se prilika da pokažemo svoje znanje, vještine i iskustvo koje svakodnevno primjenjujemo“, istakla je Bojanović.

Glavna medicinska sestra Klinike za neurologiju KCCG i predsjednica CUNMST-a, Slađana Bogavac, kazala je da je ovaj skup prvi u nizu koji će Udruženje realizovati u budućnosti.

Njegov cilj je, kako je rekla, edukacija neuroloških sestara i tehničara, razmjena znanja i ideja, kao i dodatno obrazovanje.

„Cijenjene koleginice i kolege, poznavajući vas, znam koliko ste napora i truda uložili da obavljate jednu od najčasnijih profesija. Profesionalni život smo posvetili da našim pacijentima bude bolje u ambulantama i u bolesničkim sobama“, navela je Bogavac.

Ona je rekla da se njihov trud i odricanja različito vrednuju.

Bogavac je kazala da, nažalost, ima i onih koji ne cijene njihovo pregalašvto, požrtvovanje i mnoga odricanja koja se često odražavaju i na njihove lične i porodične obaveze.

Neurolog Klinike za neurologiju Mladen Debeljević je, u ime Nacionalnog udruženje neurologa, istakao da je ovaj skup izuzetno važan, ne samo za profesionalnu zajednicu, već za cjelokupan zdravstveni sistem Crne Gore.

„Ovaj simpozijum predstavlja značajan korak naprijed u našim nastojanjima da unaprijedimo neurološku zdravstvenu zaštitu i potpomognemo njeno dalje razvijanje“, rekao je Debeljević.

On je istakao da je od samog početka Udruženje neurologa prepoznalo značaj osnivanja Udruženja medicinskih sestara i tehničara.

“Sa dubokim uvjerenjem da su upravo medicinske sestre i tehničari nosioci i kamen temeljac kvalitetne zdravstvene njege pacijenata, bez kojih liječenje neruoloških pacijenata, uprkos svim naporima ljekara, ne bi bilo tako uspješno”, naveo je Debeljević.

Direktor Klinike za neurologiju Slaviša Peruničić istakao je da su medicinske sestre i tehničari sve zadatke u svakodnevnom radu, posebno tokom perioda kovid pandemije, odradili na maksimalno profesionalnom nivou, punom emocija, snage, i da su na taj način pokazali zavidnu mentalnu i fizičku snagu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS