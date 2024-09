Milatović: Nadležni da preispitaju tvrdnje o nezakonitom izboru Raonića

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović pozvao je nadležne institucije da hitno preispitaju tvrdnje o nezakonitom izboru generalnog direktora Radio Televizije Crne Gore (RTCG) Borisa Raonića, kao i nepoštovanje pravosnažnih odluka sudova u ranijim slučajevima njegovog izbora.

Milatović je primio učesnike na konkursu za generalnog direktora Javnog servisa, koji su se predstavkom obratili instituciji predsjednika – Sabriju Vulića, Andrijanu Kadiju, Srđana Čovića, Snežanu Burzan, Vladimira Maraša, Slavena Knezovića i Žarka Božovića.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, oni su Milatovića upoznali sa dešavanjima na nedavno završenom konkursu za izbor generalnog direktora RTCG.

“Imajući u vidu značaj Javnog servisa kao dobra od opšteg značaja, pozivam nadležne institucije da, u skladu sa svojim ovlašćenjima, hitno preispitaju osnovanost tvrdnji koje se odnose na nezakonit izbor Raonića, kao i nepoštovanje pravosnažnih odluka sudova u ranijim slučajevima njegovog izbora”, poručio je Milatović.

On je podsjetio da je u junu vratio Zakon o nacionalnom javnom emiteru kojim se smanjuje kriterijum za izbor direktora RTCG-a sa važećih deset na pet godina radnog iskustva, smatrajući da se tim rješenjem zanemaruje značaj Javnog servisa i dovodi u pitanje njegova uređivačka nezavisnost.

Milatović je istakao da Javni servis mora biti oslobođen političkog uticaja, objektivan i transparentan, što, kako je rekao, danas nije slučaj.

„Stoga je važno da država pokaže snagu i brojne afere vezane za izbor rukovodstva RTCG-a izvede na pravni čistac”, kazao je Milatović.

Kandidati za generalnog direktora RTCG-a su istakli da smatraju da je izabran protivkandidat koji ne ispunjava zakonske uslove i da institucije sistema ne rade svoj posao, čemu svjedoče neizvršene pravosnažne sudske odluke o nezakonitom izboru Raonića.

Oni su saopštili da takvim izbornim procedurama, aferama i kršenjem pravnih normi, Javni servis gubi svoj kredibilitet i ne ispunjava osnovnu funkciju istinitog informisanja i rada u interesu svih građana Crne Gore.

Prema riječima kandidata, za državu koja želi ići putem evropskih i NATO integracija takvi pravni propusti su nedopustivi.

Oni su kazali i da vladavina prava ne smije biti “mrtvo slovo na papiru”, već da se zakoni moraju primjenjivati.

Kandidati za generalnog direktora RTCG-a su zahvalili Milatoviću na razgovoru i poručili da očekuju da ih prime i predsjednici Vlade i parlamenta.

