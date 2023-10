Trenutno 585 važećih diplomatskih pasoša

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih poslova (MVP), posljednjih pet godina, izdalo je 1.106 diplomatskih pasoša, od kojih je 585 važećih.

Iz MVP su agenciji MINA kazali da je u tom periodu izdat 251 službeni pasoš, od kojih je 140 važećih i 111 nevažećih zbog isteka roka važenja, prestanka funkcije, ili poništenja rješenjem po službenoj dužnosti.

Diplomatski pasoš se, kako su naveli, izdaje na osnovu zahtjeva državnog organa u kojem državni funkcioner obavlja funkciju, odnosno u kojem je državni službenik ili namještenik zaposlen ili za čije potrebe se drugoj osobi izdaje diplomatski ili službeni pasoš.

Iz MVP su pojasnili da putna isprava prestaje da važi istekom roka na koji je izdata, odnosno prestankom osnova za njeno izdavanje.

Kako su rekli, ukoliko nosilac diplomatskog ili službenog pasoša po prestanku funkcije kao osnova za njegovo izdavanje, ne vrati putnu ispravu radi poništenja, MVP, kao organ izdavanja, pokreće zakonsku proceduru za poništenje diplomatskog ili službenog pasoša.

„U posljednjih pet godina, sa presjekom na dan 1. oktobar ove godine, MVP je izdalo 1.106 diplomatskih pasoša od kojih je trenutno 585 važećih, a 521 je nevažeći zbog isteka roka važenja, prestanka funkcije, ili poništenja rješenja po službenoj dužnosti“, kazali su iz tog Vladinog resora.

Diplomatski i službeni pasoš, u skladu sa Zakonom o putnim ispravama i Uredbom o licima kojima se izdaje diplomatski i službeni pasoš, državnim funkcionerima, državnim službenicima i namještenicima i drugim osobama, radi efikasnijeg obavljanja državnih poslova i sa rokom važenja od pet godina, izdaje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

