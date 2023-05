SDP predao listu za učešće na izborima

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) predala je Državnoj izbornoj komisiji listu za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima, čiji je nosilac potpredsjednik partije i gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković.

Na listi se nalaze i Ivan Vujović, Adnan Striković, Amina Cikotić, Bojan Zeković, Petar Odžić, Budimir Mugoša, Dragica Anđelić, Tomislav Markolović i Naser Resulbegović.

Đurašković je rekao da su snažno opredijeljeni da obezbijede kvalitetan život za sve građane.

Kako je naveo, uvjereni su da je ključno pitanje predstojećih izbora kako će Crna Gora izgledati u narednom periodu.

“Želimo da svaki čovjek u našoj kući Crnoj Gori ima kvalitetan život, kvalitetno zdravstvo i obrazovanje”, kazao je Đurašković.

On je naveo da ne smiju dozvoliti da građani nemaju novca za liječenje, kao ni da neka djeca nemaju uslove za kvalitetno obrazovanje.

“Mi, za razliku od nekih, nemamo rezervnu kuću i rezervno državljanstvo, niti smo potkopavali temelje Crne Gore nepotizmom, korupcijom i kriminalom. Nemamo rezervne pozicije, uvjereni smo da ćemo uz snažnu podršku građana graditi i braniti našu kuću Crnu Goru”, zaključio je Đurašković.

