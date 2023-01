Politički dijalog i dogovor preduslov za rješavanje krize

Podgorica, (MINA) – Dijalog svih političkih aktera, koji će dovesti do saglasnosti oko imenovanja četiri sudije Ustavnog suda, preduslov je za rješavanje krize u Crnoj Gori, kazao je specijalni izaslanik Rumunije za Zapadni Balkan Adrian Davidoiu.

Kako je saopšteno iz Demokratske Crne Gore, poslanici te stranke Tamara Vujović i Danilo Šaranović sastali su se sa Davidoiuom, ambasadorom Rumunije u Crnoj Gori Viorelom Ardeleanuom i zamjenikom šefa misije Konzularnog predstavništva Rumunije Raduom Gorincioiom.

“Davidoiu je konstatovao posvećenost Demokrata evroatlantskom putu i istakao da je veoma važno da država, uprkos brojnim institucionalnim izazovima, istraje na tom putu, koji je zasigurno strateški cilj i prioritet u nastojanju da Crna Gora bude prva naredna članica evropske porodice”, kaže se u saopštenju.

Davidoiu je rekao da je zabrinut zbog krize institucije sa kojom se suočava Crna Gora i naglasio da je potrebno hitno riješiti aktuelni problem.

“Mišljenja sam da je preduslov rješavanja krize dogovor i posvećen dijalog svih političkih aktera, koji će dovesti do saglasnosti oko imenovanja četiri sudije Ustavnog suda”, istakao je Davidoiu.

On je naveo da je zadovoljan zbog dosadašnje odlične saradnje između Crne Gore i Ruminije.

Davidoiu je poručio da će Rumunija nastaviti da bude partner i podrška Crnoj Gori na putu ostvarenja njenih ciljeva.

Kako je kazao, Rumunija ima velike planove u oblasti energetike, infrastrukturnog povezivanja, sajber sigurnosti i drugih pitanja, u kojima snažno može pomoći Crnoj Gori, na obostrano zadovoljstvo.

“Ovo je samo jedna od brojnih aktivnosti koje slijede na polju međusobne komunikacije i saradnje u cilju demokratizacije društva i institucija, kao i još boljih razmjena iskustava naših prijateljskih naroda”, zaključio je Davidiou.

Vujović i Šaranović su rekli da su Demokrate uvijek davale maksimalan doprinos u cilju što bržeg izlaska iz krize.

Kako su naveli, Demokrate su u prošlom krugu glasanja za sudije Ustavnog suda podržale sva četiri kandidata, rukovodeći se kriterijumima kvaliteta, profesionalizma, nepristrasnosti i nezavisnosti kandidata, kako pri selekciji, tako i glasanju.

Vujović i Šaranović su istakli da će Demokrate uvijek biti konstruktivan činilac dijaloga u cilju postizanja punog kapaciteta u funkcionisanju Ustavnog suda, kojim bi se krenulo u rješavanje mnogih spornih pitanja koja se tiču njegovih nadležnosti, a prije svega verifikacije rezultata održanih lokalnih izbora, kao i pitanja raspisanih predsjedničkih.

Šaranović je naveo da su predstojeći predsjednički izbori veoma značajni, dodajući da je neophodno da Crna Gora konačno dobije predsjednika koji će biti kohezivni faktor crnogorskog društva i istinski predsjednik svih građana.

“To može biti kandidat Demokrata, ili kandidat koji je plod dogovora Demokrata i partija sličnih orijentacija, što bi u konačnom dovelo do stabilizacije prilika na političkoj sceni i ubrzanom putu ka Evropskoj uniji”, istakao je Šaranović.

Osvrnuvši se na evroatlantske integracije Crne Gore, diplomatski predstavnici Rumunije su istakli da evropski partneri pažljivo prate političku situaciju, ali i stabilnost ključnih institucija, kao jednog od važnih uslova za pridruživanje Crne Gore porodici evropskih zemalja.

“Što je potrebno potvrditi djelima koja su usmjerena na jačanje sopstvenih demokratskih kapaciteta”, kaže se u saopštenju.

Rumunski diplomatski predstavnici su naglasili da su dobrosusjedski odnosi i regionalna saradnja izuzetno važni i za region, ali i za sam proces pridruživanja EU.

“Njegovanje regionalne saradnje i uspostavljanje prijateljskih odnosa sa zemljama regiona od velikog je značaja za integracije i reforme u svim zemljama Zapadnog Balkana, što snažno podržavamo”, poručili su diplomatski predstavnici Rumunije.

