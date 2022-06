Budućnost odbranila titulu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija odbranili su titulu prvaka Crne Gore.

Budućnost je večeras u Podgorici, u petom meču finalne serije, savladala Mornar Barsko zlato 90:82 i sa 3:2 u seriji osvojila novi trofej.

To je podgoričkom timu 14. titula prvaka Crne Gore, ukupno 17. u klupskoj istoriji.

Budućnost je ove sezone osvojila i Kup Crne Gore.

Domaćin je tokom cijelog meča bio u vođstvu, koje je u 20. minutu iznosilo i 13 poena (45:32).

Mornar se u posljednjoj četvrtini u potpunosti vratila u meč i zaostatak sveo na poen (74:73), ali nije imao snage za preokret.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kendrik Peri sa 27, dok je Filip Barović dodao 11 poena.

U barskoj ekipi najbolji je bio Sead Šehović sa 24, Aleksanadr Lazić je ubacio 14, a poen manje Marko Jeremić.

