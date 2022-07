Žugić u idealnoj petorci

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Fedor Žugić izabran je u idealnu petorku Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina u Podgorici.

On je prosječno bilježio 18 poena, 3,1 skok i tri asistencije, za indeks 13,9.

Najkosrisniji igrač šampionata je španski plejmejker Huan Nunjes.

U idealnom timu su i Izraelac Noa Šimo Dovrat, Litvanac Mantas Rubštavičus i naturalizovani turski centar Adem Bona, rođen kao Nigerijac Ikečukvu Stenli Okoro.

