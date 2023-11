Žakelj: Daću maksimum da budemo prepoznati po borbenosti i timskom duhu

Podgorica, (MINA) – Novi trener Budućnost Volija Andrej Žakelj kazao je da je uzbuđen što je dobio šansu da vodi tim i poručio da će dati svoj maksimum da podgorički košarkaši budu prepoznatljivi po borbenosti, energiji i timskom duhu.

Žakelj je, u intervjuu za klupski vebsajt, kazao da još sabira utiske i da je uzbuđen jer je dobio šansu da vodi tim velikog kluba kao što je Budućnost, koji ima veliku podršku navijača.

„Ja ću dati svoj maksimum, kao što sam radio u prethodnom klubu. Siguran sam da ćemo tako svi biti bolji, da će takvi biti i rezultati“, rekao je Žakelj.

Kako je kazao, Budućnost Voli je veliki klub sa odličnim navijačima, prema kojima ima veliko poštovanje.

„Mogu da im obećam da ću dati svoj maksimum, kao što sam do sada radio, da kao tim budemo prepoznatljivi po borbenosti i energiji, po timskom duhu koji mora biti bolji“, naveo je Žakelj.

On je istakao da mu je drago što navijači dolaze u velikom broju, dodajući da je siguran da će ih, uz pravi pristup ekipe, biti i više.

Žakelj je rekao da se malo navikao na Podgoricu, koja je već njegov drugi dom.

„Poznato mi je kakav je pristup ovdje, kakav treba da bude, kakvo je ponašanje, mentalitet, zbog čega mi je sada lakše. Na početku sam, iskreno, imao malo problema oko toga, ali mislim da sam u ove dvije godine, više-manje, shvatio kako sve to ide“, kazao je Žakelj.

On je dodao da poznaje tim Budućnosti, ljude koji rade uz tim, koji su, prema njegovim riječima, pozitivni i radni.

Upitan da li osjeća pritisak s obzirom da je na kormilu ekipe koja ima veliki broj navijača, Žakelj ja odgovorio da postoji neki pritisak i da treba da postoji.

„Budućnost je veliki klub, sa dugom istorijom i velikim uspjesima. Drago mi je što sam sada tu. Mislim da je taj pritisak pozitivan, mislim da trener i igrači samo tako mogu da napreduju, uz pritisak i neke zadatke“, naveo je Žakelj.

Na pitanje kakva je njegova vizija i kako promijeniti trenutnu situaciju, posebno kada su mečevi u gostima u pitanju, Žakelj je ocijenio da postoji neka mala psihička barijera oko svega što se dešavalo.

„To moramo zajedno da riješimo, da nađemo način da pristup i energija budu bolji, da svako zna šta mora da radi, šta smije, a šta ne smije. Pričam o trenerima i igračima“, dodao je Žakelj.

Kako je naveo, treba da stvore pozitivnu hemiju.

„To je neka vizija koju ja imam, normalno uz neke taktičke stvari za koje nema puno vremena“, rekao je Žakelj.

On je istakao da moraju da igraju brže i agresivnije.

„Normalno, lako je reći, treba to prenijeti na teren, ali uradićemo sve da sa dobrim treningom sve izgleda kako treba“, zaključio je Žakelj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS