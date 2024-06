Zakanji eliminisao Hrvatsku, Španija nastavila seriju pobjeda

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Španije nastavili su seriju pobjeda, dok je Italija do osmine finala došla golom u osmom minutu sudijske nadoknade.

Šanija je u Dizeldorfu savladala Albaniju 1:0 i kao prvoplasirana, sa maksimalnim učinkom, završila takmičenje u B grupi.

Odlučujući pogodak postigao je Feran Tores u 13. minutu.

U drugom meču te grupe Hrvatska je bila na korak od pobjede i osmine finala, ali je branilac trofeja bio koncentrisaniji i srećniji u sudijskoj nadoknadi.

Hrvatska je povela golom Luke Modrića u 55. minutu.

On minut ranije nije realizovao jedanaesterac, ali je u nastavku napada bio najprsebniji.

Konačan rezultat postavio je Matija Zakanji u osmom minutu nadoknade.

Španija je takmičenje u B fgrupi završila sa devet bodova.

Italija je druga sa četiri, Hrvatska je osvojila dva, a Albanija samo bod.

Sjutra su na programu mečevi trećeg kola u grupama C i D. Sastaće se:

Grupa C

Danska – Srbija 21.00

Engleska – Slovenija 21.00

Grupa D

Francuska – Poljska 18.00

Holandija – Austrija 18.00

