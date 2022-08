Ubjedljiv trijumf crnogorskih košarkaša

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Baru, u prijateljskom meču, selekciju Sjeverne Makedonije 89:53.

Crnogorski košarkaši nadigrali su rivala, već u prvoj četvrtini stekli su dvocifrenu prednost (29:11), koja je nakon trečeg dijela meča iznosila i 40 poena (74:34).

Crnu Goru je do pobjede u dvorani Topolica vodio Vladimir Mihailović sa 14, dok su po poen manje ubacili Bojan Dubljević i Zoran Nikolić.

Dvocifren je bio i Marko Simonović sa deset koševa, koliko je u makedonskoj selekciji ubacio Damjan Robev.

Duel sa Sjevernom Makedonijom bio je crnogorskim košarkašima generalna proba za nastavak kvalifikacija za šampionat svijeta i nastup na Evropskom prvenstvu.

Kvalifikacioni mečevi sa Bosnom i Hercegovinom i Litvanijom na programu su 24. i 27. avgusta. Šampionat Starog kontinenta startuje 1. septembra, a crnogorski košarkaši igraće u grupi sa Španijom, Turskom, Gruzijom, Belgijom i Bugarskom.

