Ubjedljiv trijumf crnogorskih košarkašica

Podgorica, (MINA) – Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici, u prijateljskom meču, selekciju Sjeverne Makedonije 80:50.

Crnogorske košarkašice nadigrale su rivala, tokom cijelog meča bile su u vođstvu, koje je izmosilo i 38 poena (75:37).

Najefikasnija u pobjedničkoj selekciji bila je Marija Baošić sa 15 poena, Marija Leković je dodala 14, dok su sa po 12 poena meč završile Zorana Radonjić i Jovana Savković.

U makedonskoj selekcoji dvocifrene su bile Tasevske sa 11 i Sekulovska sa poenom manje.

Novi duel istih rivala na programu je sjutra u 17 sati i 30 minuta.

