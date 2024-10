Ubjedljiv poraz mlade reprezentacije od Rumunije

Podgorica, (MINA) – Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Nikšiću od Rumunije 6:2, u utakmici E grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Rumunija, koja je dobila i prvi međusobni duel 1:0, upisala je šesti trijumf u dosadašnjem dijelu kvalifikacija.

Crna Gora je pretposljednja na tabeli, a u Nikšiću doživjela je šesti poraz, uz dva trijumfa i remi.

Rumunija je povela u 16 minutu, Luis Munteanu glavom savladao crnogorskog golmana Nikolu Ivezića.

Samo pet minuta kasnije izjednačio je Nikola Janjić, direktno iz kornera!

Monteanu je u 27. minutu, nakon izgubljene lopte na sredini terena, ponovo vratio Rumuniji prednost.

Na 3:1 povisio je Oktavian Popesku u 52, a isti igrač, samo sedam minuta kasnije, povisio je na 4:1.

Balša Mrvaljević je u 70. minutu poslao loptu pod prečku sa ivice šesnaesterca i smanjio na 4:2, ali su Munteanu u 74. i Minea Radulesku u 89. minutu riješili sve dileme.

Crnogorsku selekciju u oktobarskom ciklusu kvalifikacija očekuje i gostovanje Finskoj, 15. oktobra u Tampereu.

