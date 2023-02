Turska reprezentativka pojačala Budućnost

Podgorica, (MINA) – Turska reprezentativka Bejza Karačam nova je rukometašica Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Karačam je drugo pojačanje Budućnosti za narednu sezonu, nakon što je ranije ugovor potpisala njena saigračica iz nacionalnog tima Neslihan Čaliskan.

Navodi se da Karačam ima 22 godine, a igra na poziciji desnog beka.

U redove Budućnosti Bemax stiže iz švedskog Kristijanstada, sa kojim je igrala u EHF kupu. Prethodno je bila igračica turske Ankare.

