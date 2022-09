Trufanov pobjednik Portonovi akvatlona

Podgorica, (MINA) – Denis Trufanov pobjednik je Portonovi akvatlona koji je danas održan u Portonovi rizortu, u saradnji sa Triatlon klubom Herceg Novi.

Akvatlon predstavlja kombinaciju dva bazična sporta, plivanja i trčanja.

Trufanov je, nakon 1.000 metara plivanja i 5.000 metara trčanja, trijumfovao u vremenu 36 minuta i 22 sekunde.

“Zadovoljan sam organizacijom takmičenja i podrškom koju sam dobio. Bila je naporna trka, nije bilo lako isplivati tu distancu. Bila mi je čast da učestvujem, hvala organizatoru na odlično organizovanom događaju“, kazao je Trufanov.

Kao drugoplasirani završio je član Plivačkog vaterpolo kluba Budvanska rivijera Ado Gargović (36, 42).

“Zadovoljan sam odrađenom disciplinom. Bavim se plivanjem, ali mi je bilo zahtjevno plivati protiv struja i talasa koji prave brodovi. Izašao sam iz vode malo umoran i za čovjeka koji nikada ne trči dao sve od sebe. Imao sam problema sa grčevima, ali sam preživio”, kazao je Gargović.

Pobjedničko postolje kompletirao je Dragan Jovanović iz Triatlon kluba Kotor.

Njegov klupski drug Antonio Gargović osvojio je četvrto mjesto (41,00), dok je peti bio Uroš Vujović iz Tratlon kluba Budva (41,08).

U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Aleksandra Tot iz Triatlom kluba Kotor (47,26).

„Odlična organizacija. Lijepa trka i staza“, rekla je Tot.

Na prvom Portonovi akvatlonu učestvovao je 41 takmičar.

Plivačka staza bila je uz samu obalu, dok su takmičari trčali glavnim ulicama tog luksuznog rizorta do helidroma, na najjužnijem dijelu Portonovi marine.

Cilj trke bio je na Marina trgu.

U okviru te sportsko-rekreativne manifestacije održano je i plivačko takmičenje u otvorenim vodama na 1.000 metara.

Prvi na cilj stigao je Vasilije Andrić iz Plivačkog vaterpolo kluba Jadran, a pobijedio je u vremenu 13 minuta i 13 sekundi.

“Zadovoljan sam ostvarenim plasmanom. Organizacija je bila sjajna. Nije bilo značajnijih smetnji struja i talasa, ali sve u svemu sjajno je prošlo“, kazao je Andrić.

Kao drugoplasirani završio je Dejan Zidar iz Triatlon kluba Herceg Novi (15,14), dok je treći bio Stefan Vuković, član Veterana Bijele (16,39).

Najbolje plasirana takmičarka bila je Bojana Marjanović iz Srbije (18,39), koja je u generalnom poretku imala šesto vrijeme.

Na sedmom mjestu, sa šest sekundi slabijim vremenom od Marjanović, završila je Tamara Lepetić iz Triatlon kluba Herceg Novi.

Džim Menadžer u kompaniji Portonovi Filip Vujadinović kazao je da je zadovoljan odzivom učesnika i organizacijom manifestacije.

“Veliki broj manifestacije je organizovano ove godine u Portonovi rizortu i drago nam je što je u to uključena i lokalna zajednica. Na Akvatronu učestvovali su, osim lokalnih, takmičari i iz drugih gradiova Crne Gore, kao i iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Trudimo se da podignemo svijest o zdravim stilovima života”, rekao je Vujadinović.

Organizator je saopštio da je sportsko-rekreativna manifestacija, Portonovi akvatlon, imala i humanitarni karakter i da će sav prihod od učesničkih kotizacija biti namijenjen u humanitarne svrhe.

Sekretar Triatlon kluba Herceg Novi Marko Tomašević kazao je da je izuzetno zadovoljan kako je sve proteklo.

“Utisci svih takmičara bili su pozitivni. Zadovoljni smo i mi, kao organizatori, što je sve prošlo u najboljem redu. Hvala kompaniji Portonovi što su nam ukazali povjerenje i što su željeli da se manifestacije organizuje u predivnom ambijentu Portonovi marine i Portonovi komleksa“, kazao je Tomašević.

Akvatlon /eng aquathlon/ u osnovnom formatu sastoji se od 1.000 metara plivanja i 5.000 metara trčanja.

