Sutjeska ubjedljiva protiv Jezera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske pobijedili su večeras u Nikšiću plavsko Jezero 3:0, u utakmici drugog kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Zvaničnog šampiona do prve pobjede ove sezone vodili su Vuk Striković u 12, Srđan Krstović u 27. i Dušan Vuković u 53. minutu.

Plavski tim upisao je prvi poraz, nakon startnog trijumfa protiv Rudara (3:1).

Poslije prvog poluvremena, Petrovac i Budućnost igraju 1:1, dok duelu Arsenala i bjelopoljskog Jedinstva u Kotoru nema golova.

Pobjede su juče ostvarili fudbaleri Dečića i Rudara.

Dečić je u Tuzima savladao Iskru 3:0 i upisao drugi trijumf ove sezone.

Rudar je u Pljevljima slavio protiv barskog Mornara 1:0 i upisao prve bodove ove sezone.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS