Sutjeska osvojila trofej

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske pobjednici su Kupa Crne Gore.

Sutjeska je večeras u Podgorici, u finalnom meču, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca pobijedila tivatski Arsenal 5:4.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 1:1, a promjene rezultata nije bilo ni nakon produžetaka.

To je nikšićkom timu drugi trofej u klupskoj istoriji, nakon što je najbolji bio i 2017. godine.

Vođstvo nikšićkom timu donio je Ouidi Sahli u 28. minutu.

Arsenal je do izjednačenja i produžetaka došao u 84. minutu – u velikoj gužvi u šesnaestercu Sutjeske najbolje se snašao kapiten Ćetko Manojlović.

Arsenal, koji je prvi put igrao finale, odigrao je dobar meč i imao nekoliko dobrih šansi u drugom poluvremenu.

U 62. minutu udarac Borisa Došljaka završio je na stativi.

Prečka je bila saveznik nikšićkog tima i u 79. minutu nakon šuta Anđela Rudovića.

Do gola je mogao i u 48. minutu, u šansi je bio Mirko Todorović, ali je golman Sutjeske Suad Ličina odbranio njegov udarac sa pet metara.

Sutjeska je bila finalista i 2007. godine, ali je poražena od Rudara.

Na putu do finala ove sezone eliminisala je Jezero, Rudar i Dečić.

Utakmica na stadionu pod Goricom odigrana je u lošim vremenskim, po jakoj kiši i natopljenom terenu, zbog kojeg je i kasnio početak drugog poluvremena.

(kraj) eml

