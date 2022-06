Sutjeska na startu u Bijelom Polju, Budućnost gost Iskre

Podgorica, (MINA) – Sutjeska, koja brani trofej, na startu nove sezone Telekom Prve crnogorske fudbalske lige (TPCFL) igraće u Bijelom Polju protiv Jedinstva, dok će Iskra u Danilovgradu ugostiti Budućnost, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Komisija za takmičenje Fudbalskog saveza obavila je žrijeb za predstojeću takmičarsku sezonu u TPCFL i Drugoj crnogorskoj ligi.

U Baru igraće Mornar i Dečić, u Tivtu rivali će biti Arsenal i Petrovac, a za bodove boriti i Jezero i Rudar.

Nova sezona TPCFL počinje 23. jula.

Druga liga startovaće 14. avgusta, a u prvom kolu sastaće se: Kom – Bokelj, Otrant Olimpik – Podgorica, Mladost – Zeta, Berane – Grbalj i Igalo – Nikšić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS