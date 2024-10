Startovao ulcinjski Mundijal prijateljstva

Podgorica, (MINA) – Promocijom dokumentarnog filma Kralj, autora Dejana Aćimovića, zvanično je počeo treći Mundijal prijateljstva, koji je u Ulcinju okupio više stotina fudbalera, sportista i sportskih radnika bivše SFR Jugoslavije.

Gosti najjužnije crnogorske opštine su brojni sportisti koji su nosili dres i pod zastravom bivše države osvajali medalje na najznačajnijim

međunarodnim takmičenjima.

Glavni incijator manifestacije je Pavle Pepđonović, ulcinjski privrednik, bivši košarkaš i sportski radnik.

Manifestaciju, pod nazivom Pružimo ruku jedni drugima, samo nam je ljubav potrebna, otvorio je dugometražni dokumentarni film o paraolimpijcu Darku Kralju, evropskom, svjetskom i paraolimpijskom šampionu i svjetskom rekorderu u bacanju kugle.

Darko je jedini sportista u istoriji sporta, koji je na jednom od najvećih svjetskih natjecanja, (Paraolimpijskim igrama 2008. godine u Pekingu), rušio svjetski rekord čak pet puta u samo jednom danu!

Nijednom sportisti u svijetu, ni u jednom sportu, do danas nije uspjelo da napravi takav podvig.

Organizator Mundijala prijateljetva je prvi dan manifestacije nazvao Danom sporta, paraolimpizma i igara mladih, a nakon filma održana je i panel diskusija o problemima i preprekama u paraolimpizmu.

Panelisti su bili predsjednici Paraolimpijskih komiteta Crne Gore Igor Tomić, Hrvatske Ratko Kovačić, Bosne i Hercegovine Sabahudin Delalić i Srbije Zoran Mićović.

Crnogorski pokret predstavljali su i paraolimpijac Milan Đinović i generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Miloš Ranitović.

Manifestacija će zvanično biti otvorena sjutra, u podne, na Maloj plaži, a na svečanoj ceremoniji predviđeno je predstavljanje i obraćanje gostiju.

U 18 sati planirana je promocija dokumentarnog filma Dogodilo se – Ratko Rudić.

U utorak planiran je obilazak Muzeja i tvrđave, sadnja Balkanskog drveta mira i promocija dokumentarnog filma poznatog bosanskohercegovačkog sportskog novinara i producenta Muhameda Bikića Olimpijada u Sarajevu.

