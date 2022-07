Španija novi svjetski prvak

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Španije novi su svjetski prvaci, pošto što su večeras u finalu Svjetskog prvenstva u Budmpešti nakon peteraca pobijedili Italiju 14:15.

U regularnom toku utakmice bilo je 9:9 (3:3, 0:3 3:2, 3:1).

Španci su došli do trećeg naslova svjetskog prvaka, prvog nakon 2001. godine.

Oni su, u reprizi finala iz 2019. godine, spriječili Italiju da ponovi uspjeh i peti put dođe do najsjanijeg odličja na svjetskim prvenstvima.

Španiju je do trona predvodio Alvaro Ortega sa četiri gola, Alberto Munaris postigao je dva, a po jedan pogodak dodali su Martin Famera, Roher Tahulj i Felipe Perone.

Kod Italijana najefikasniji sa dva gola bio je Djakomo Kanela, a po jedan su postigli Frančesko di Fulvio, Andrea Fondeli, Luka Marcijali, Nikolas Prešuti, Lorenco Bruni, Edoardo di Soma i Vinčenco Dolče.

Vaterpolisti Grčke u Atinu se vraćaju sa bronzom, četvrtoplasirana je Hrvatska, a peto mjesto zauzela je Srbija.

Sjedinjene Američke Države zauzele su šesto mjesto na prvenstvu, domaćin Mađarska razočaravajuće sedmo, dok je Crna Gora nastup u Budimpešti završila kao osmoplasirana.

U najboljih deset reprezentacija Svjetskog prvenstva je i Japan, koji je vjerovatno najprijatnije iznenađenje prvenstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS