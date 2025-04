Sjutra treći meč finala plej-ofa

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve i Budućnost Volleya odigraće sjutra u Mediteranskom sportskom centru treći meč finala plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budvanski tim, koji brani trofej, dobio je prva dva međusobna duela.

Pred svojim navijačima slavio je 3:0, dok je u drugom u Podgorici bilo 3:1.

U finalu se igra na tri pobjede.

Duel u Budvi u 18 sati.

Podgorički i budvanski tim petu sezonu zaredom igraju za šampionski pehar.

Budvani su u prethodne četiri godine bili uspješniji, a šest put u nizu brane šampionsku krunu.

