Sjutra startuje seniorsko prvenstvo Balkana

Podgorica, (MINA) – Seniorsko prvenstvo Balkana u Bugarskoj, na kojem će Crnu Goru predstavljati 11 takmičara, počinje sjutra, saopšteno je iz Džudo saveza.

Prvenstvo se održava u Pazardžiku, a Crnu Goru će predstavljati sedam takmičara u muškoj i četiri u ženskoj konkurenciji.

Balkansko seniorsko prvenstvo održava se nakon dvije godine pauze, koju je uslovila kriza izazvana koronavirusom.

U ženskoj konkurenciji Crnu Goru predstavljaće Elma Ličina (do 57 kilograma), Ivana Šunjević (do 63), Tamara Gardašević (do 63) i Jovana Peković (do 78).

U muškoj konkurenciji nastupaće Petar Radović (do 60), Stevan Nikčević (do 73), Nikola Gardašević ( do 81), Nebojša Gardašević (do 81), Nikola Gušić (do 90), Novo Raičević (do 90) i Slobodan Vukić ( preko 100).

Ekipu će u Bugarskoj predvoditi članovi Stručno trenerske komisije Ilija Vukotić i Goran Dobrović, dok će prvenstvo suditi i crnogorske sudije Ekan Jasavić, predsjednik sudijske komisije Džudo saveza, kao i Selma Ličina.

Osim Crne Gore, na prvenstvu će učestvovatu i reprezentacije Turske, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Bugarske, Grčke, Makedonije, Kosova, Albanije i Kipra.

Sjutra u 10 sati počinju eliminacione borbe u pojedinačnoj konkurenciji, dok je finalni blok zakazan u 16 sati.

Takmičenje u ekipnoj konkurenciji održaće se u nedjelju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS