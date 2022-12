Sjutra prvenstvo Crne Gore u stonom tenisu za OSI

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo Crne Gore u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom biće održano sjutra u Podgorici, u dvorani Voko, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Navodi se da će šampionat biti odigran inkluzivno u okviru turnura Podgorica open.

“Očekuje se nastup više od 20 stonotenisera u kategorijama 2-5 (osobe korisnici kolica) i u 6-7,8-10 (stojeći stav) u muškoj i 6-10 u ženskoj konkurenciji”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Organizatori devetog Državnog prvenstva za OSI su Stonoteniski klub osoba sa invaliditetom Luča i Udruženje paraplegičara Podgorica, uz tehničku podršku STK SPIN, a pod pokroviteljstvom Paraolimpijskog komiteta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS