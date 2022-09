Sjutra okupljanje fudbalske reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore okupiće se sjutra u Podgorici i početi pripreme za utakmice UEFA Lige nacija sa Bosnom i Hercegovinom (BiH) i Finskom.

Duel sa BiH biće odigran 23. septembra u Zenici, dok će tri dana kasnije crnogorski fudbaleri u Podgorici ugostiti Finsku.

Selektor Miodrag Radulović danas je naknadno uputio poziv trojici igrača iz crnogorskih klubova.

Poziv u nacionalni tim dobili su defanzivac Budućnosti Marko Simić, vezista Dečića Draško Božović i vezista Sutjeske Novica Eraković.

Na ranijem spisku selektora Radulovića nalaze se: golmani – Milan Mijatović (Al Adalah, Saudijska Arabija), Matija Šarkić (Volverhempton, Engleska) i Lazar Carević (Vojvodina, Srbija);

odbrambeni igrači – Stefan Savić (Atletiko Madrid, Španija), Žarko Tomašević (Tobol, Kazahstan), Adam Marušić (Lacio, Italija), Mako Vešović (Karabag, Azerbejdžan), Vujačić Igor (Partizan, Srbija), Risto Radunović (FCSB, Rumunija), Marko Vukčević (UTA Arad, Rumunija), Saša Balić (Korona Kilce, Poljska) i Nikola Šipčić (Tenerife, Španija);

vezni igrači – Nikola Vukčević (Al Ahli, Katar), Vladimir Jovović (Jablonec, Češka), Marko Janković (Karabag, Azerbejdžan), Aleksandar Šćekić (Diba, UAE), Sead Hakšabanović (Seltik, Škotska), Miloš Raičković (Seongam, Južna Koreja), Vukan Savićević (Giresunspor, Turska) i Driton Camaj (Kišvarda, Mađarska);

napadači – Stevan Jovetić (Herta, Njemačka), Stefan Mugoša (Visel Kobe, Japan), Milutin Osmajić (Vizela, Portugal), Uroš Đurđević (Sporting Hihon, Španija) i Nikola Krstović (Dunajska Streda, Slovačka).

Prvi trening reprezentacije zakazan je za sjutra u 18 sati na stadionu DG arena.

Crna Gora sa sedam bodova zauzima drugo mjesto, iza BiH koja ima bod više.

Finska je trećeplasirana sa četiri osvojena, a Rumunija posljednja sa tri boda.

