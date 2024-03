Sjutra mečevi 23. kola, derbi u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Utakmicama 23. kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Obilježiće ga duel Sutjeske i Budućnosti u Nikšiću (17:30).

Sutjeska je u prethodnom kolu savladala Jedinstvo (1:0) i upisala prvu pobjedu u proljećnom dijelu šampionata.

Budućnost još bez trijumfa u nastavku, nakon startnog remija sa Dečićem i poraza od Rudara i Jezera.

Budućnost je oba puta ove sezone savladala Sutjesku (1:0 i 2:1), a posljednji meč od Nikšićana izgubila je 11. septembra 2021. godine.

Vodeći Dečić u 15 sati i 30 minuta biće domaćin Mornaru, dok će 30 minuta ranije Arsenala i Jedinstvo France.

Za 14 sati zakazani su dueli Jezera i Petrovca, odnosno Rudara i Mladosti.

